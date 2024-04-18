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Павлова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

05.01.1907 ст.

Дата смерти

15.05.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1907 ст.

Отец: Павлов Василий Дмитриевич

Мать: Павлова Мария Алексеевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-1952 л. 135об. запись №5 Копия записи имеется
Крещение
08.01.1907 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Кузнецов Андрей Никол. ст. Каргальская, казак Бокова Анна Львовна, жена крестьянина ГАРО 803-2-1952 л. 135об. запись №5 Копия записи имеется
Смерть
15.05.1910 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Умерла от резухи в 4 года. Похоронена 16.05.1910 ГАРО 803-2-2147 л. 62об. запись №40 Копия записи имеется
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