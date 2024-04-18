Павлова Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.01.1907 ст.
Дата смерти15.05.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1907 ст.
ГАРО 803-2-1952 л. 135об. запись №5 Копия записи имеется
Крещение
08.01.1907 ст.
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Кузнецов Андрей Никол. ст. Каргальская, казак Бокова Анна Львовна, жена крестьянина ГАРО 803-2-1952 л. 135об. запись №5 Копия записи имеется
Смерть
15.05.1910 ст.
Умерла от резухи в 4 года. Похоронена 16.05.1910 ГАРО 803-2-2147 л. 62об. запись №40 Копия записи имеется