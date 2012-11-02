Климова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1940

Дата смерти

02.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1960

Муж: Климов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Климов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Климов Владимир Алексеевич

Смерть
02.11.2012
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