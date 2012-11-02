Климова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1940
Дата смерти02.11.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Климов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Климов Владимир Алексеевич
Смерть
02.11.2012