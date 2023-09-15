Шалаева (Быкова) Лариса Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быков Матвей Иванович
Мать: Быкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шалаев Гавриил Тимофеевич
Отец ребёнка: Шалаев Тимофей
Рождение ребёнка
10.07.1926
Отец ребёнка: Шалаев Тимофей
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Шалаев Тимофей
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Шалаев Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шалаев Тимофей
Смерть
Неизвестно