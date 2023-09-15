Шалаева (Быкова) Лариса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаева (Быкова) Лариса Матвеевна

Место рождения

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Матвей Иванович

Мать: Быкова Пелагея Ивановна

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шалаев Гавриил Тимофеевич

Отец ребёнка: Шалаев Тимофей

Елань, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.07.1926

Сын: Шалаев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Шалаев Тимофей

Елань, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Шалаев Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Шалаев Тимофей

Елань, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1932

Сын: Шалаев Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Шалаев Тимофей

Елань, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалаев Тимофей

Смерть
Неизвестно
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