Ши(е)пи(е)тькин Косьма (Козьма Кузьма) (Козьма, Кузьма) Прохоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ши(е)пи(е)тькин Прохор Федоров (Федотов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1903
Дочь: Матрена мл Казьмина
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькина Зиновия Дамианова
Рождение ребёнка
31.01.1909
Дочь: Евдокия Казьмина
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькина Зиновия Дамианова
Рождение ребёнка
24.02.1911
Дочь: Евдокия Казьмина
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькина Зиновия Дамианова
Рождение ребёнка
18.06.1913
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Петр Казьмин
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькина Зиновия Дамианова
Рождение ребёнка
19.01.1915
Дочь: Анна мл. Казьмина
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькина Зиновия Дамианова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно