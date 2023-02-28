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Елютин Николай Михайлович

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Место рождения

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.02.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1848

Отец: Елютин Михаил Ионович

Мать: Татьяна Ивановна

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
10.02.1848
крещен 10 февраля в с. Пехлец Ряжского у.; восприемники: штабс-капитанНиколай Иванович Бибиков и Мария Степановна Пафомова. Коллежский регистратор.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вечеслова Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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