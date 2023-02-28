Елютин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.02.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1848
Отец: Елютин Михаил Ионович
Мать: Татьяна Ивановна
Крещение
10.02.1848
крещен 10 февраля в с. Пехлец Ряжского у.; восприемники: штабс-капитанНиколай Иванович Бибиков и Мария Степановна Пафомова. Коллежский регистратор.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно