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Nõmmik Tõnu
Nõmmik Tõnu
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.05.1799
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Nõmmik Jüri
1770 г.р.
Мать
Nõmmik Eva
1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1799
Отец:
Nõmmik Jüri
Мать:
Nõmmik Eva
Смерть
Неизвестно
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