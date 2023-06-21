Nõmmik Tõnu — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nõmmik Tõnu

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1799

Отец: Nõmmik Jüri

Мать: Nõmmik Eva

Смерть
Неизвестно
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