Суханинская (Спиричева) Нина Алексеевна
Место рожденияпоселок Кривец Вологодской обл.
Дата рождения08.11.1941
Дата смерти24.12.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1941
Отец: Спиричев Алексей Михайлович
Мать: не указана
поселок Кривец Вологодской обл.
Рождение ребёнка
07.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суханинский Роберт Сергеевич
Кривец, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.12.1984
село Еловое