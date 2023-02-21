Суханинская (Спиричева) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханинская (Спиричева) Нина Алексеевна

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Место рождения

поселок Кривец Вологодской обл.

Дата рождения

08.11.1941

Дата смерти

24.12.1984

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1941

Отец: Спиричев Алексей Михайлович

Мать: не указана

поселок Кривец Вологодской обл.
Рождение ребёнка
07.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханинский Роберт Сергеевич

Кривец, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
24.12.1984
село Еловое
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