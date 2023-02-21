Теплицкая (Жена Анания Теплицкого) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплицкая (Жена Анания Теплицкого) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Теплицкая Мелания Ананьевна

Отец ребёнка: Теплицкий Ананий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплицкая Анастасия Ананьевна

Отец ребёнка: Теплицкий Ананий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплицкая Ефросинья Ананьевна

Отец ребёнка: Теплицкий Ананий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплицкий Матфей Ананьевич

Отец ребёнка: Теплицкий Ананий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплицкий Фёдор Ананьевич

Отец ребёнка: Теплицкий Ананий

Смерть
Неизвестно
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