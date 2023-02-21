Теплицкая (Жена Анания Теплицкого) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Теплицкая Мелания Ананьевна
Отец ребёнка: Теплицкий Ананий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплицкая Анастасия Ананьевна
Отец ребёнка: Теплицкий Ананий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплицкая Ефросинья Ананьевна
Отец ребёнка: Теплицкий Ананий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплицкий Матфей Ананьевич
Отец ребёнка: Теплицкий Ананий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплицкий Фёдор Ананьевич
Отец ребёнка: Теплицкий Ананий
Смерть
Неизвестно