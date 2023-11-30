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Кимяков Андрей Емельянов

Место рождения

Онцыно, Озерская волость, Калязинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.10.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Онцыно, Озерская волость, Калязинский уезд
Смерть
15.10.1927
Онцыно, Озерская волость, Калязинский уезд
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