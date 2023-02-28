Иванова (Пивоварова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Пивоварова) Анна Павловна

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Место рождения

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1951

Отец: Пивоваров Павел Трофимович

Мать: Пивоварова Екатерина Филипповна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1972

Сын: Иванов Виталий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1975

Дочь: Лозовая Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1979

Сын: Иванов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Иванович

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