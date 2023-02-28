Иванова (Пивоварова) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения27.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1951
Рождение ребёнка
22.10.1972
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1975
Дочь: Лозовая Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1979
Сын: Иванов Иван Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван Иванович