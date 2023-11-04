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Тихомиров Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Тихомиров Иван

Мать: Тихомирова Елизавета

Рождение ребёнка
11.05.1938

Сын: Тихомиров Борис Васильевич

Мать ребёнка: Тихомирова Софья Константиновна

Рождение ребёнка
21.10.1940

Дочь: Жук Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Тихомирова Софья Константиновна

Смерть
1942
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