Тихомиров Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Тихомиров Иван
Мать: Тихомирова Елизавета
Рождение ребёнка
11.05.1938
Сын: Тихомиров Борис Васильевич
Мать ребёнка: Тихомирова Софья Константиновна
Рождение ребёнка
21.10.1940
Дочь: Жук Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Тихомирова Софья Константиновна
Смерть
1942