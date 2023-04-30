Солодовников Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1989
Отец: Солодовников Сергей Геннадьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.2019
Сын: Солодовников Ярослав Петрович
Мать ребёнка: Солодовникова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
16.02.2022
Дочь: Солодовникова Арина Петровна
Мать ребёнка: Солодовникова Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно