Солодовников Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Петр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1989

Отец: Солодовников Сергей Геннадьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.10.2019

Сын: Солодовников Ярослав Петрович

Мать ребёнка: Солодовникова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
16.02.2022

Дочь: Солодовникова Арина Петровна

Мать ребёнка: Солодовникова Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Наталья Александровна

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