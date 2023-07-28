Мельникова (Паукова) Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1962
Дочь: Терехова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Мельников Владимир
Рождение ребёнка
18.09.1967
Сын: Мельников Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Мельников Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Владимир
Смерть
Неизвестно