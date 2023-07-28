Мельникова (Паукова) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Паукова) Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1962

Дочь: Терехова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Мельников Владимир

Рождение ребёнка
18.09.1967

Сын: Мельников Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Мельников Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Владимир

Смерть
Неизвестно
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