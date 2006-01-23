Закирова Карина Талгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирова Карина Талгатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.2006

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2006

Отец: Закиров Талгат Габденурович

Мать: не указана

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