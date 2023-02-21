Щёголева Надежда Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Касаткина Аза Алексеевна
Отец ребёнка: Щеголев Алексей Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Щеголев Алексей Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеголев Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Щеголев Алексей Родионович
Смерть
Неизвестно