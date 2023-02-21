Щёголева Надежда Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩёголева Надежда Тимофеевна

Щёголева Надежда Тимофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Касаткина Аза Алексеевна

Отец ребёнка: Щеголев Алексей Родионович

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Щеголев Алексей Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеголев Алексей Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеголев Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Щеголев Алексей Родионович

Смерть
Неизвестно
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close