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Гордиенко Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1927

Дата смерти

12.11.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордиенко Елизавета Кононовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордиенко Елизавета Кононовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордиенко Елизавета Кононовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гордиенко Елизавета Кононовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордиенко Елизавета Кононовна

Смерть
12.11.2016
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