Пунина (Чернова) Агриппина Егоровна
Место рождения
Дата рождения25.06.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1857
Отец: Чернов Егор Михайлович
Рождение ребёнка
11.03.1877
Отец ребёнка: Пунин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
25.10.1881
Дочь: Пунина Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Пунин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
06.05.1884
Дочь: Пунина Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Пунин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
22.11.1888
Отец ребёнка: Пунин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
29.06.1891
Отец ребёнка: Пунин Алексей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно