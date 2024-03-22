Пунина (Чернова) Агриппина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПунина (Чернова) Агриппина Егоровна

Пунина (Чернова) Агриппина Егоровна

Место рождения

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

25.06.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1857

Отец: Чернов Егор Михайлович

Мать: Чернова Евдокия Елисеевна

Липицы, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.03.1877

Сын: Пунин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Пунин Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
25.10.1881

Дочь: Пунина Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Пунин Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
06.05.1884

Дочь: Пунина Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Пунин Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
22.11.1888

Сын: Пунин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пунин Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
29.06.1891

Сын: Пунин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Пунин Алексей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пунин Алексей Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close