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Желнин Лука Меркуриев

Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Желнин Меркурей Климентов

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Устинья Лукина

Мать ребёнка: Желнина Агафия Иванова

поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнина Агафия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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