Желнин Лука Меркуриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Желнин Меркурей Климентов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Устинья Лукина
Мать ребёнка: Желнина Агафия Иванова
поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желнина Агафия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762