Печерских Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Печерских Афанасий Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Печерских Яков Михайлович
Мать ребёнка: Печерских Анна Ермиловна
Орловская губерния Ливенский уезд д. Нижняя Большая
Рождение ребёнка
1839
Сын: Печерских Иоанн Михайлович
Мать ребёнка: Печерских Анна Ермиловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Печерских Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Печерских Анна Ермиловна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Печерских Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Печерских Анна Ермиловна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Печерских Никита Михайлович
Мать ребёнка: Печерских Анна Ермиловна
Смерть
Неизвестно