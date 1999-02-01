Мишина Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1909
Дата смерти?.02.1999
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1909
Отец: Кривощеков Андрей
Мать: Кривощекова Пелагея
Рождение ребёнка
30.12.1930
Дочь: Клементьева Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Мишин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Мишин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишина Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Мишин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишин Виктор
Смерть
?.02.1999