Мишина Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина Любовь Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1909

Дата смерти

?.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1909

Отец: Кривощеков Андрей

Мать: Кривощекова Пелагея

Рождение ребёнка
30.12.1930

Дочь: Клементьева Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Мишин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Мишин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишина Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Мишин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишин Виктор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.02.1999
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