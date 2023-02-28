Сысоева Анфиса (Александра) Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти08.01.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931 по 1934
Казахстан
Место жительства
По 1931
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1938
Тесницкий лес, Тульская область