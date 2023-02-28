Сысоева Анфиса (Александра) Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Анфиса (Александра) Матвеевна

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Место рождения

Ивановское, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

08.01.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1931 по 1934
Казахстан
Место жительства
По 1931
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
08.01.1938
Тесницкий лес, Тульская область
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