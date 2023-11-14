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Девяткин Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

25.08.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Девяткин Евсей Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Девяткин Стефан

Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Девяткин Федор

Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Девяткина Ксения

Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткина Евдокия Алексеева

Смерть
25.08.1905
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