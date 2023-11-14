Девяткин Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти25.08.1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Девяткин Евсей Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Девяткин Стефан
Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Девяткин Федор
Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Девяткина Ксения
Мать ребёнка: Девяткина Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1905