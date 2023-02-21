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Болденков Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1945

Сын: Болденков Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Бушуева Александра Елисеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись о рождении № 570 от 03.02.1945г., составлена отделом ЗАГС г.Казани Управления НКВД СССР
Бракосочетание
03.02.1945

Жена: Бушуева Александра Елисеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
запись акта о заключении брака № 285 от 03.02.1945г., составлена отделом ЗАГС г.Казани Управления НКВД СССР.
Рождение ребёнка
21.02.1946

Сын: Болденков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Бушуева Александра Елисеевна

Рождение ребёнка
05.03.1952

Сын: Болденков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Бушуева Александра Елисеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись акта о рождении № 760 от 22.03.1952г., составлена отделом ЗАГС Ленинского района г.Казани
Смерть
Неизвестно
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