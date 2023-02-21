Болденков Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1945
Сын: Болденков Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Бушуева Александра Елисеевна
Запись о рождении № 570 от 03.02.1945г., составлена отделом ЗАГС г.Казани Управления НКВД СССР
Бракосочетание
03.02.1945
запись акта о заключении брака № 285 от 03.02.1945г., составлена отделом ЗАГС г.Казани Управления НКВД СССР.
Рождение ребёнка
21.02.1946
Сын: Болденков Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Бушуева Александра Елисеевна
Рождение ребёнка
05.03.1952
Сын: Болденков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Бушуева Александра Елисеевна
Запись акта о рождении № 760 от 22.03.1952г., составлена отделом ЗАГС Ленинского района г.Казани
Смерть
Неизвестно