Николаев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Николай

Николаев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1894 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Николаева Аксиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Аксиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Аксиния

Смерть
Неизвестно
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