Исаев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1911
Отец: Финаенов Иван Власов
Мать: Исаева Мария Павловна
Р- с. Ковыловка к. Иоанн Власович Исаев и з.же. Мария Павловна В- Петр. У-д с.Троицкого-Варыпаева к. Прокопий Емельянович Уланов и с. Ковыловка Анна Павловна Капранова П.117об-п.118
Смерть
Неизвестно