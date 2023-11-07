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Исаев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1911

Отец: Финаенов Иван Власов

Мать: Исаева Мария Павловна

Р- с. Ковыловка к. Иоанн Власович Исаев и з.же. Мария Павловна В- Петр. У-д с.Троицкого-Варыпаева к. Прокопий Емельянович Уланов и с. Ковыловка Анна Павловна Капранова П.117об-п.118
Смерть
Неизвестно
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