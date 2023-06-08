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Шевченко Екатерина Сергеевна
Шевченко Екатерина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шевченко Сергей Иванович
1972 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шевченко Сергей Иванович
Мать: не указана
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