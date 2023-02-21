Сагайдачный Павел
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.10.1927
Дата смерти18.12.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Россия
Рождение ребёнка
24.10.1951
Дочь: Миллер Галина
Мать ребёнка: Валентина
Украина, г. Краснодон
Украина, г. Краснодон
Рождение ребёнка
06.05.1956
Украина, г. Краснодон
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Рождение ребёнка
09.11.1958
Украина, г. Краснодон
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Рождение ребёнка
03.02.1961
Казахстан, п. Степное
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Рождение ребёнка
21.05.1966
Казахстан, п. Степное
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Смерть
18.12.1991