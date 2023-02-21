Сагайдачный Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагайдачный Павел

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Место рождения

Россия

Дата рождения

24.10.1927

Дата смерти

18.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Россия
Рождение ребёнка
24.10.1951

Дочь: Миллер Галина

Мать ребёнка: Валентина

Украина, г. Краснодон
Украина, г. Краснодон
Рождение ребёнка
06.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Украина, г. Краснодон
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Рождение ребёнка
09.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Украина, г. Краснодон
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Рождение ребёнка
03.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Казахстан, п. Степное
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Рождение ребёнка
21.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Казахстан, п. Степное
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Смерть
18.12.1991
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