Дубакин Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Стрижевка https://text-recognition.storage.yandexcloud.net/data/uploaded-mb/genobase_root/Kazan/_%D0%9F%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B8/007438421/007438421_00519.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&... Показать все
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: не указана
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно