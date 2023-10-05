Дубакин Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубакин Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Стрижевка https://text-recognition.storage.yandexcloud.net/data/uploaded-mb/genobase_root/Kazan/_%D0%9F%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B8/007438421/007438421_00519.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&... Показать все
Рождение ребёнка
1854

Сын: Дубакин Михаил Прокопиев

Мать ребёнка: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1862

Сын: Дубакин Фёдор Прокопиев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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