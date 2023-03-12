Корзун Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзун Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Тарабухина Олимпиада Николаевна

Мать ребёнка: Анна Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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