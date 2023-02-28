Боркова (Васинская) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боркова (Васинская) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

13.06.1895 ст.

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1895 ст.

Отец: Васинский Дмитрий Сергеевич

Мать: Васинская Елена Евграфовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Уйманова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.02.1921

Сын: Борков Георгий Матвеевич

Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Скупченко Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.06.1928

Дочь: Волчок Анастасия Матвеевна

Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.12.1930

Дочь: Курочкина Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боркова Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борков Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боркова Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
Около 1942
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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