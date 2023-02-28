Боркова (Васинская) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1895 ст.
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1895 ст.
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Уйманова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1921
Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Скупченко Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1928
Дочь: Волчок Анастасия Матвеевна
Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1930
Дочь: Курочкина Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боркова Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боркова Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Борков Матвей Иванович
Смерть
Около 1942