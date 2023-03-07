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Завражных Параскева Козьмина

Место рождения

поч. Василия Девятого, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Василия Девятого, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Завражных Дмитрий Иванов

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Мавра Дмитриева

Отец ребёнка: Завражных Дмитрий Иванов

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Завражных Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Завражных Дмитрий Иванов

Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражных Дмитрий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Семериковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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