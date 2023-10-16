Колесников Савелий Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Савелий Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Колесников Фома Петрович

Мать: Колесникова Прасковья Николаевна

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