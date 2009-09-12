Яковкин Семен Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковкин Семен Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.2009

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.2009

Отец: Яковкин Олег Викторович

Мать: не указана

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