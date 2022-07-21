Егорова Дарина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Дарина Евгеньевна

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.07.2022

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2022

Отец: Самородов Евгений Сергеевич

Мать: Егорова Анна Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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