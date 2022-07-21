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Егорова Дарина Евгеньевна
Егорова Дарина Евгеньевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
21.07.2022
Пол
Женский
Отец
Самородов Евгений Сергеевич
1980 г.р.
Мать
Егорова Анна Дмитриевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2022
Отец:
Самородов Евгений Сергеевич
Мать:
Егорова Анна Дмитриевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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