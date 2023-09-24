Гаврикова-Грачева Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова-Грачева Зинаида Николаевна

Место рождения

д.Потеряевка Шарчинский район Алтайский край

Дата рождения

15.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1960

Отец: Гавриков Николай Григорьевич

Мать: Гаврикова -Хорошавцева Ида Михайловна

д.Потеряевка Шарчинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
11.03.1979

Сын: Грачев Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Грачев Алексей Александрович

с.Курашим Пермского района Пермской области
Рождение ребёнка
05.07.1982

Дочь: Грачева-Мазунина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Грачев Алексей Александрович

с.Курашим Пермского района Пермской области
Бракосочетание
14.09.1982

Муж: Грачев Алексей Александрович

с.Курашим Пермского района Пермской области
Рождение ребёнка
14.07.1985

Дочь: Грачева-Мусина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Грачев Алексей Александрович

с.Курашим Пермского района Пермской области
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