Гаврикова-Грачева Зинаида Николаевна
Место рожденияд.Потеряевка Шарчинский район Алтайский край
Дата рождения15.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1960
д.Потеряевка Шарчинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
11.03.1979
Отец ребёнка: Грачев Алексей Александрович
с.Курашим Пермского района Пермской области
Рождение ребёнка
05.07.1982
Дочь: Грачева-Мазунина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Грачев Алексей Александрович
с.Курашим Пермского района Пермской области
Бракосочетание
14.09.1982
с.Курашим Пермского района Пермской области
Рождение ребёнка
14.07.1985
Дочь: Грачева-Мусина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Грачев Алексей Александрович
с.Курашим Пермского района Пермской области