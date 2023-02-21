Лещанов Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Иванова Валентина
Мать ребёнка: Лещанова Анна
Рождение ребёнка
01.05.1936
Дочь: Белослудцева Антонина
Мать ребёнка: Лещанова Анна
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещанов Михаил
Мать ребёнка: Лещанова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лещанова Анна