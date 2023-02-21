Лещанов Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещанов Евдоким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Иванова Валентина

Мать ребёнка: Лещанова Анна

Рождение ребёнка
01.05.1936

Дочь: Белослудцева Антонина

Мать ребёнка: Лещанова Анна

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещанов Михаил

Мать ребёнка: Лещанова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лещанова Анна

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