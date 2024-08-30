Григоров Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1892
Дата смерти20.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Григорова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Григорова (Усова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Григоров Борис Михайлович
Мать ребёнка: Григорова (Усова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1928
Мать ребёнка: Григорова (Усова) Мария Ивановна
Смерть
20.11.1977