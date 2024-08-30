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Григоров Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1892

Дата смерти

20.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1892

Отец: Григоров Степан Евфимьевич

Мать: Григорова (Шагарова) Евфимия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорова (Усова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Григорова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Григорова (Усова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Григоров Борис Михайлович

Мать ребёнка: Григорова (Усова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1928

Сын: Григоров Лев Михайлович

Мать ребёнка: Григорова (Усова) Мария Ивановна

Смерть
20.11.1977

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