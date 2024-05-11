Плотницкая (Плотницкая) Е... Федоровна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плотницкая (Плотницкая) Е... Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Плотницкий Федор

Мать: Сармакешева (Морозова) Сусанна Семёновна

Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Смерть
1982
Москва, город федерального значения Москва
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Похороны
1982
Ваганьковское кладбище, г. Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы

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