Плотницкая (Плотницкая) Е... Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Смерть
1982
Москва, город федерального значения Москва
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы
Похороны
1982
Ваганьковское кладбище, г. Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Портал открытых данных Правительства Москвы | https://data.mos.ru/opendata/64023 - Реестр мест (участков) захоронений на городских кладбищах города Москвы