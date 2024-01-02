Пожидаев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПожидаев Михаил

Пожидаев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пожидаев Семен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожидаев Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожидаев Василий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Крутые Луки
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