Даниленко (Козачкова) Варвара Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленко (Козачкова) Варвара Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1873

Сын: Даниленко Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Даниленко Иоанн Трофимов

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
02.06.1875

Сын: Даниленко Никифор Иванов

Отец ребёнка: Даниленко Иоанн Трофимов

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
08.05.1877

Сын: Даниленко Николай Иванов

Отец ребёнка: Даниленко Иоанн Трофимов

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
30.05.1878

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Даниленко Иоанн Трофимов

Беловоды, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниленко Иоанн Трофимов

Смерть
Неизвестно
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