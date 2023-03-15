Даниленко (Козачкова) Варвара Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1873
Отец ребёнка: Даниленко Иоанн Трофимов
Рождение ребёнка
02.06.1875
Отец ребёнка: Даниленко Иоанн Трофимов
Рождение ребёнка
08.05.1877
Отец ребёнка: Даниленко Иоанн Трофимов
Рождение ребёнка
30.05.1878
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Даниленко Иоанн Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно