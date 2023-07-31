Ратникова (Миронова) Матрона (Матильда) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1898
Дата смерти22.03.1987
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1898
Отец: Миронов Алексей
Мать: Миронова Дарья
Рождение ребёнка
06.05.1920
Дочь: Ратникова Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Ратников Дмитрий Георгиевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ратникова Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Ратников Дмитрий Георгиевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ратников Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Ратников Дмитрий Георгиевич
Смерть
22.03.1987