Ратникова (Миронова) Матрона (Матильда) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратникова (Миронова) Матрона (Матильда) Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1898

Дата смерти

22.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1898

Отец: Миронов Алексей

Мать: Миронова Дарья

Рождение ребёнка
06.05.1920

Дочь: Ратникова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Ратников Дмитрий Георгиевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ратникова Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Ратников Дмитрий Георгиевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ратников Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Ратников Дмитрий Георгиевич

Смерть
22.03.1987
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