Рогозин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Рогозин Афанасий
Мать: Параскева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Рогозин Петр
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1781
Сын: Рогозин Иосиф
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1783
Сын: Рогозин Модест
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Смерть
Неизвестно