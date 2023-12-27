Рогозин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

1735 г.р.

Жена

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Рогозин Афанасий

Мать: Параскева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Рогозин Петр

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1781

Сын: Рогозин Иосиф

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1783

Сын: Рогозин Модест

Мать ребёнка: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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