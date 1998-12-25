Подлипаев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1924
Дата смерти25.12.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1954
Дочь: Исакова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Подлипаева Александра Михайловна
Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Подлипаев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Подлипаева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
02.04.1960
Дочь: Павлова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Подлипаева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
10.01.1965
Сын: Подлипаев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Подлипаева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
10.01.1965
Сын: Подлипаев Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Подлипаева Александра Михайловна
Смерть
25.12.1998
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно