Подлипаев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодлипаев Алексей Иванович

Подлипаев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1924

Дата смерти

25.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1954

Дочь: Исакова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Подлипаева Александра Михайловна

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
1954

Жена: Подлипаева Александра Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Подлипаев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Подлипаева Александра Михайловна

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.04.1960

Дочь: Павлова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Подлипаева Александра Михайловна

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.01.1965

Сын: Подлипаев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Подлипаева Александра Михайловна

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.01.1965

Сын: Подлипаев Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Подлипаева Александра Михайловна

Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
25.12.1998
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Ложниково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close