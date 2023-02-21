Езовских Фрол Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1649
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649
Отец: Езовских Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1671
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Езовских Герасим Фролович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1719
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Езовских Овдотья
Смерть
Неизвестно