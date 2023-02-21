Езовских Фрол Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Езовских Фрол Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1649

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: Езовских Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Езовских Степан Фролович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Езовских Герасим Фролович

Мать ребёнка: не указана

Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
1719
Язовка, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Езовских Овдотья

Смерть
Неизвестно
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