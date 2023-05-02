Ларионов Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1979
Отец: Ларионов Виктор
Мать: Ларионова Ольга
Рождение ребёнка
29.03.2006
Дочь: Ларионова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Будачёва Ирина Викторовна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
10.04.2009
Дочь: Ларионова Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Будачёва Ирина Викторовна