Худойдодова Гулбахор Мирзонаимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1995
Сын: Худойдодов Махманаби Махмадаминович
Отец ребёнка: Худойдодов Махмадамин Джалолович
Рождение ребёнка
20.07.1999
Сын: Худойдодов Фирдавс Махмадаминович
Отец ребёнка: Худойдодов Махмадамин Джалолович
Рождение ребёнка
27.08.2001
Сын: Худойдодов Фаридун Махмадаминович
Отец ребёнка: Худойдодов Махмадамин Джалолович
Рождение ребёнка
13.10.2009
Дочь: Худойдодова Амина Махмадаминовна
Отец ребёнка: Худойдодов Махмадамин Джалолович
Рождение ребёнка
11.01.2015
Дочь: Худойдодова Фотима Махмадаминовна
Отец ребёнка: Худойдодов Махмадамин Джалолович
Рождение ребёнка
24.08.2017
Дочь: Худойдодова Асмоа Махмадаминовна
Отец ребёнка: Худойдодов Махмадамин Джалолович
Бракосочетание
Неизвестно