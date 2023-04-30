Худойдодова Гулбахор Мирзонаимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худойдодова Гулбахор Мирзонаимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1995

Сын: Худойдодов Махманаби Махмадаминович

Отец ребёнка: Худойдодов Махмадамин Джалолович

Рождение ребёнка
20.07.1999

Сын: Худойдодов Фирдавс Махмадаминович

Отец ребёнка: Худойдодов Махмадамин Джалолович

Рождение ребёнка
27.08.2001

Сын: Худойдодов Фаридун Махмадаминович

Отец ребёнка: Худойдодов Махмадамин Джалолович

Рождение ребёнка
13.10.2009

Дочь: Худойдодова Амина Махмадаминовна

Отец ребёнка: Худойдодов Махмадамин Джалолович

Рождение ребёнка
11.01.2015

Дочь: Худойдодова Фотима Махмадаминовна

Отец ребёнка: Худойдодов Махмадамин Джалолович

Рождение ребёнка
24.08.2017

Дочь: Худойдодова Асмоа Махмадаминовна

Отец ребёнка: Худойдодов Махмадамин Джалолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худойдодов Махмадамин Джалолович

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