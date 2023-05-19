Леопардова Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
дочь умершего священника. Грамотна.
Рождение ребёнка
09.03.1886
Сын: Леопардов Николай Евлогиевич
Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович
Рождение ребёнка
22.01.1888
Сын: Леопардов Константин Евлогиевич
Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович
Вологодская губ., с. Фрязиново
Рождение ребёнка
15.07.1890
Сын: Леопардов Александр Евлогиев
Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович
Рождение ребёнка
18.01.1893
Дочь: Светлосанова Александра Евлогиевна
Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович
Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
09.01.1896
Дочь: Леопардова Лидия Евлогиевна
Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович
Бракосочетание
Неизвестно
Имеет деревянный дом и надворные постройки. Казенного жалования получает 294 рубля.Выгод от скотоводства получено 80 рублей, хлебных и других сборов от прихожан получено 37 рублей 50 копеек, кружечных... Показать все
Смерть
Неизвестно