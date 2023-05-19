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Леопардова Анна Владимировна

Место рождения

Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

02.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
дочь умершего священника. Грамотна.
Рождение ребёнка
09.03.1886

Сын: Леопардов Николай Евлогиевич

Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович

Рождение ребёнка
22.01.1888

Сын: Леопардов Константин Евлогиевич

Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович

Вологодская губ., с. Фрязиново
Рождение ребёнка
15.07.1890

Сын: Леопардов Александр Евлогиев

Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович

Рождение ребёнка
18.01.1893

Дочь: Светлосанова Александра Евлогиевна

Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
09.01.1896

Дочь: Леопардова Лидия Евлогиевна

Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леопардов Евлогий Акиндинович

Имеет деревянный дом и надворные постройки. Казенного жалования получает 294 рубля.Выгод от скотоводства получено 80 рублей, хлебных и других сборов от прихожан получено 37 рублей 50 копеек, кружечных... Показать все
Смерть
Неизвестно
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