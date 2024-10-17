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Марья Васильева

Место рождения

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

08.02.1894

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Василий Дмитриев

Мать: Наталья Петрова

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Алексеев

Рождение ребёнка
04.05.1874

Дочь: Гликерия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.1877

Дочь: Круглова Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1881

Дочь: Мельникова Евдакия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
08.02.1894
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Болезнь | от брюшного тифа
Похороны
11.02.1894

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