Марья Васильева
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти08.02.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Василий Дмитриев
Мать: Наталья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
04.05.1874
Дочь: Гликерия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
10.04.1877
Дочь: Круглова Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
19.02.1881
Дочь: Мельникова Евдакия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Смерть
08.02.1894
Причина смерти: Болезнь | от брюшного тифа
Похороны
11.02.1894