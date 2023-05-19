Жесткова (Горская) Прасковья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жесткова (Горская) Прасковья Дементьевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.04.1869

Дата смерти

После 01.10.1895

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1869

Отец: Горский Диомид Иванович

Мать: Горская Надежда Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.04.1869
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
21.11.1890

Муж: Жестков Павел Никифорович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
10.12.1891

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Жестков Павел Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.06.1893

Сын: Жестков Пётр Павлович

Отец ребёнка: Жестков Павел Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Жестков Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Жестков Павел Никифорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.10.1895
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