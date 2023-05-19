Жесткова (Горская) Прасковья Дементьевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1869
Дата смертиПосле 01.10.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1869
Отец: Горский Диомид Иванович
Мать: Горская Надежда Ивановна
Крещение
09.04.1869
Бракосочетание
21.11.1890
Рождение ребёнка
10.12.1891
Дочь: Варвара Павловна
Отец ребёнка: Жестков Павел Никифорович
Рождение ребёнка
21.06.1893
Отец ребёнка: Жестков Павел Никифорович
Рождение ребёнка
01.10.1895
Отец ребёнка: Жестков Павел Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.10.1895