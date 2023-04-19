Королев Александр Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Александр Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Николай Стефанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1874

Сын: Королев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Королева Анна Дмитриева

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Анна Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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