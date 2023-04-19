Королев Александр Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королев Николай Стефанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1874
Сын: Королев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Королева Анна Дмитриева
Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Анна Дмитриева
Смерть
Неизвестно